Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины, стало меньше – пограничники

Елена РощинаПятница, 31 марта 2023, 16:33
Мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины, стало меньше – пограничники
Пункт пропуска через границу, фото ГПСУ

Количество украинцев, которые пытаются незаконно выехать из страны, уменьшилось по сравнению с первыми месяцами после полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 31 марта

Прямая речь: "После 24 февраля (2022 года – ред.) на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь, мужчинами-украинцами в возрасте 18-60 лет, поскольку этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины.

Согласно постановлению правительства №57, которое регламентирует порядок пересечения государственной границы, есть исключения, кто из этой категории граждан при наличии условий пересечения границы и необходимых документов могут следовать за границу.

Но тот прирост, который произошел от 24-го числа, побуждает людей к незаконным путешествиям.

Если сравнить первые месяцы после 24 февраля, то на данный момент показатель желающих незаконно пересечь границу, конечно, упал. Тогда мы задерживали за день десятками, иногда и по 60-70 человек в сутки, человек, но это и по "зеленому участку" границы, то есть за пределами пунктов пропуска, и когда граждане следуют через пункты пропуска с поддельными документами".

Детали: За пределами пунктов въезда-выезда люди чаще всего идут к границе пешком по одиночке или группами, а также часто пользуются услугами "дельцов", отметил Демченко.

ВИДЕО ДНЯ

А на легальных пунктах пропуска мужчины чаще всего используют поддельные документы, прячутся или переодеваются под женщин, добавил он. 

По данным ГПСУ, за время действия ограничений военного положения было выявлено порядка 140 организованных групп, которые пытались организовывать незаконную переправку людей через границу. 

Журналист при этом привел данные совместного опроса Украинского института будущего и New Image Marketing Group, что 21% украинцев имеют знакомых мужчин, которые незаконно выехали из Украины после полномасштабного вторжения.

Этому предшествовало: 7 марта ГПСУ сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей границы, которые пытались выехать вне пунктов пропуска, и более 4 тысяч человек, которые пытались выехать по поддельным документам.

30 марта пограничники не выпустили из Украины 6 мужчин, потому что обнаружили у них признаки подделки их документов, которые дают право на пересечение границы лицам призывного возраста.

Темы: Пограничная службамиграциямобилизацияВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

фотоУничтоженная "Мрия": экс-директору "Антонова" объявили еще одно подозрение

Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине

Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения

Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники в Бахмуте уничтожили две группы "вагнеровцев"
Пограничники остановили нетрезвого церковника УПЦ МП: говорил матом и обзывался
Топ-пограничник, чья спикер хвасталась гламуром, уговорил суд засекретить дело о его декларации
Последние новости
18:07
Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на $29 млн
18:06
Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему в украинском образовании
17:51
Российский госбанк ВТБ в 2022 году понес рекордные убытки на фоне санкций
17:36
фотоРоссияне накопали 7 км окопов на пляжах возле Евпатории: спутниковые снимки
17:35
В "Дие" завершилось голосование за национальное жюри Евровидения-2023
17:35
В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi
17:31
Резников анонсировал одиннадцатый "Рамштайн": будет физически
17:22
В МОЗ объяснили, как студентам-медикам сдать Единый государственный квалификационный экзамен за рубежом
17:02
НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА
17:02
видеоВ Бахмуте пограничники отбивали штурм 6-ти групп вагнеровцев, бои идут за каждый дом
Все новости...
Реклама: