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Мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины, стало меньше – пограничники

Елена РощинаПятница, 31 марта 2023, 16:33
Мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины, стало меньше – пограничники
Пункт пропуска через границу, фото ГПСУ

Количество украинцев, которые пытаются незаконно выехать из страны, уменьшилось по сравнению с первыми месяцами после полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 31 марта

Прямая речь: "После 24 февраля (2022 года – ред.) на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь, мужчинами-украинцами в возрасте 18-60 лет, поскольку этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины.

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Согласно постановлению правительства №57, которое регламентирует порядок пересечения государственной границы, есть исключения, кто из этой категории граждан при наличии условий пересечения границы и необходимых документов могут следовать за границу.

Но тот прирост, который произошел от 24-го числа, побуждает людей к незаконным путешествиям.

Если сравнить первые месяцы после 24 февраля, то на данный момент показатель желающих незаконно пересечь границу, конечно, упал. Тогда мы задерживали за день десятками, иногда и по 60-70 человек в сутки, человек, но это и по "зеленому участку" границы, то есть за пределами пунктов пропуска, и когда граждане следуют через пункты пропуска с поддельными документами".

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Детали: За пределами пунктов въезда-выезда люди чаще всего идут к границе пешком по одиночке или группами, а также часто пользуются услугами "дельцов", отметил Демченко.

А на легальных пунктах пропуска мужчины чаще всего используют поддельные документы, прячутся или переодеваются под женщин, добавил он. 

По данным ГПСУ, за время действия ограничений военного положения было выявлено порядка 140 организованных групп, которые пытались организовывать незаконную переправку людей через границу. 

Журналист при этом привел данные совместного опроса Украинского института будущего и New Image Marketing Group, что 21% украинцев имеют знакомых мужчин, которые незаконно выехали из Украины после полномасштабного вторжения.

Этому предшествовало: 7 марта ГПСУ сообщала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей границы, которые пытались выехать вне пунктов пропуска, и более 4 тысяч человек, которые пытались выехать по поддельным документам.

30 марта пограничники не выпустили из Украины 6 мужчин, потому что обнаружили у них признаки подделки их документов, которые дают право на пересечение границы лицам призывного возраста.

Темы: Пограничная службамиграциямобилизацияВоенное положение
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