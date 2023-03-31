Суд заарештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" у справі про розтрату 18 млн

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6,71 млн грн застави колишньому директору з правових питань ДП "Антонов" Ігорю Дехтяренку.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Розтрата 18 млн грн – обрано запобіжний захід ексдиректору з правових питань ДП "Антонов"".

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Деталі: У повідомленні антикорупційників не називається прізвище підозрюваного. За даними джерела УП, йдеться про Дехтяренка

У разі внесення застави на нього буде покладено обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною у справі та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо: Дехтяренка та директорку адвокатського об’єднання "Ілляшев і партнери" Ірину Майорову підозрюють у розтраті понад 18 млн грн заводу "Антонов".

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За даними слідства, що в липні 2018 року адвокатське об’єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов’язалося надати послуги ДП "Антонов" по стягненню заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором загальний обсяг якої складав понад 347 млн грн.

У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від АТ "Брокбізнесбанк" в якості часткового стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становили 5% від вартості вказаного переданого, проте не реалізованого майна.

Проте, директор з правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об’єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн).

У травні 2021 року розпорядження уряду нежитлову будівлю було передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Натомість, на вказану суму були списані боргові зобов’язання ДП "Антонов" перед державою.

У подальшому, директор з правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об’єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів держпідприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн.

Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов".

При цьому, адвокатське об’єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов’язань ДП "Антонов" перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг, зазначали в САП.