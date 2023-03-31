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Суд арестовал экс-директора по правовым вопросам ГП "Антонов" в деле о растрате 18 млн

Валентина РоманенкоПятница, 31 марта 2023, 16:43
Суд арестовал экс-директора по правовым вопросам ГП Антонов в деле о растрате 18 млн
иллюстративное фото Unsplash

Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6,71 млн грн залога бывшему директору по правовым вопросам ГП "Антонов" Игорю Дехтяренко.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Растрата 18 млн грн - избрана мера пресечения экс-директору по правовым вопросам ГП "Антонов"".

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Детали: В сообщении антикоррупционеров не называется фамилия подозреваемого. По данным источника УП, речь идет о Дехтяренко.

В случае внесения залога на него будут возложены обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним: Дехтяренко и директора адвокатского объединения "Ильяшев и партнеры" Ирину Майорову подозревают в растрате более 18 млн грн завода "Антонов".

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По данным следствия, что в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг обязалось предоставить услуги ГП "Антонов" по взысканию задолженности с АО "Брокбизнесбанк" по депозитному договору общий объем которой составлял более 347 млн грн.

В декабре 2018 года к ГП "Антонов" от АО "Брокбизнесбанк" в качестве частичного взыскания задолженности передано нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн грн.

Согласно заключенному договору и дополнительного соглашения к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно было составлять 5% от стоимости указанного переданного, однако не реализованного имущества.

Однако, директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре и при пособничестве директора адвокатского объединения, согласовал оплату предоставленных адвокатским объединением услуг в безосновательно завышенном размере - почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата в около 7 млн грн).

В мае 2021 года распоряжением правительства нежилое здание было передано в сферу управления одного из госучреждений по рыночной стоимости более 212 млн грн. Зато на указанную сумму были списаны долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством.

В дальнейшем, директор по правовым вопросам ГП "Антонов" при пособничестве директора адвокатского объединения безосновательно принял выполнение юридических услуг и дал разрешение на дополнительное перечисление денежных средств госпредприятия в пользу юридической фирмы якобы за выполнение договора о предоставлении услуг в результате передачи в сферу управления одного из государственных учреждений здания по рыночной стоимости более 212 млн грн.

Указанные действия лиц привели к повторной растрате материальных ресурсов ГП "Антонов".

При этом, адвокатское объединение к передаче здания от ГП "Антонов" в другое государственное учреждение и списание долговых обязательств ГП "Антонов" перед государством никакого отношения не имело, а указанный вопрос вообще не охватывался договором о предоставлении юридических услуг, отмечали в САП. 

Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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