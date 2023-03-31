Лукашенко погрожує притягти з Росії стратегічну ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу в п’ятницю заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

У зверненні Лукашенко спершу нагадав про домовленість із президентом Росії Владіміром Путіним розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, для чого, заявив він, "уся інфраструктура створена і готова".

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"Треба буде, ми з Путіним вирішимо і введемо сюди і стратегічну ядерну зброю. І вони це повинні розуміти, мерзотники, які там за кордоном сьогодні намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої держави і свої народи", – додав самопроголошений президент Білорусі.

Він додав, що ядерна зброя в Білорусі, на його думку, змусить "усіх заокеанських яструбів та їхніх сателітів" рахуватися з "нашим народом, якщо іншої мови не розуміють".

Стратегічна ядерна зброя – це умовна назва ядерної зброї, що має міжконтинентальний радіус ураження. Її носіями є міжконтинентальні крилаті й балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники.

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Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

У Білорусі вважають, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передання Мінську контролю за ними не суперечить міжнародному праву, та вказують на аналогічну практику НАТО.

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