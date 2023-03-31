Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко погрожує притягти з Росії стратегічну ядерну зброю

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 16:52

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу в п’ятницю заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

У зверненні Лукашенко спершу нагадав про домовленість із президентом Росії Владіміром Путіним розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, для чого, заявив він, "уся інфраструктура створена і готова".

Реклама:

"Треба буде, ми з Путіним вирішимо і введемо сюди і стратегічну ядерну зброю. І вони це повинні розуміти, мерзотники, які там за кордоном сьогодні намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої держави і свої народи", – додав самопроголошений президент Білорусі.

Він додав, що ядерна зброя в Білорусі, на його думку, змусить "усіх заокеанських яструбів та їхніх сателітів" рахуватися з "нашим народом, якщо іншої мови не розуміють".

Стратегічна ядерна зброя – це умовна назва ядерної зброї, що має міжконтинентальний радіус ураження. Її носіями є міжконтинентальні крилаті й балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

У Білорусі вважають, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передання Мінську контролю за ними не суперечить міжнародному праву, та вказують на аналогічну практику НАТО.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.

Теми: Лукашенкоядерна зброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: