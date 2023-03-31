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Лукашенко угрожает притащить из России стратегическое ядерное оружие

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 16:52

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу в пятницу заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

В обращении Лукашенко сначала напомнил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, для чего, заявил он, "вся инфраструктура создана и готова".

"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он добавил, что ядерное оружие в Беларуси, по его мнению, заставит "всех заокеанских ястребов и их сателлитов" считаться с "нашим народом, если другого языка не понимают".

Стратегическое ядерное оружие - это условное название ядерного оружия, имеющего межконтинентальный радиус поражения. Его носителями являются межконтинентальные крылатые и баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

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В Беларуси считают, что размещение ядерных боезарядов РФ на территории страны без передачи Минску контроля за ними не противоречит международному праву, и указывают на аналогичную практику НАТО.

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Темы: Лукашенкоядерное оружиеРосcия
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