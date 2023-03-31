Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко угрожает притащить из России стратегическое ядерное оружие

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 16:52

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу в пятницу заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

В обращении Лукашенко сначала напомнил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, для чего, заявил он, "вся инфраструктура создана и готова".

Реклама:

"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он добавил, что ядерное оружие в Беларуси, по его мнению, заставит "всех заокеанских ястребов и их сателлитов" считаться с "нашим народом, если другого языка не понимают".

Стратегическое ядерное оружие - это условное название ядерного оружия, имеющего межконтинентальный радиус поражения. Его носителями являются межконтинентальные крылатые и баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

В Беларуси считают, что размещение ядерных боезарядов РФ на территории страны без передачи Минску контроля за ними не противоречит международному праву, и указывают на аналогичную практику НАТО.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: Лукашенкоядерное оружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Все новости...
Реклама: