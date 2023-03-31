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Після обстрілу росіян у Запоріжжі деформовані двері заблокували в будинку жінку з дитиною

П'ятниця, 31 березня 2023, 17:06
Після обстрілу росіян у Запоріжжі деформовані двері заблокували в будинку жінку з дитиною
Фото: ДСНС

В результаті російського обстрілу в Запоріжжі у житловому будинку деформувалися двері і заблокували жінку з однорічною дитиною.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "31 березня о 13:00 ворог здійснив ракетний удар по місту Запоріжжю…

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В результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої від госпіталізації врятовані відмовилися".

 
 

Деталі: Рятувальники також повідомили, що внаслідок обстрілу частково пошкоджено 5 приватних будинків і 2 гаражі з автомобілями.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували каретами швидких, загиблих немає.

Теми: ЗапоріжжяРосіяобстріл
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