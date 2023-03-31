После обстрела россиян в Запорожье деформированные двери заблокировали в доме женщину с ребенком

В результате российского обстрела в Запорожье в жилом доме деформировались двери и заблокировали женщину с годовалым ребенком.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "31 марта в 13:00 враг совершил ракетный удар по городу Запорожью...

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В результате взрывной волны в одном из жилых домов деформировались входные двери, в результате чего женщина с годовалым ребенком не могли выйти.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали элементы железных конструкций и освободили пострадавших. После осмотра врачами скорой от госпитализации спасенные отказались".

Детали: Спасатели также сообщили, что в результате обстрела частично повреждены 5 частных домов и 2 гаража с автомобилями.

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По предварительной информации, травмировались два человека, которых госпитализировали каретами скорых, погибших нет.