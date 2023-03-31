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Офіс генпрокурора разом з МКС створять групи з розслідування воєнних злочинів

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 17:45
Офіс генпрокурора разом з МКС створять групи з розслідування воєнних злочинів
Фото ілюстративне

Міжнародний кримінальний суд та Офіс українського генерального прокурора створять спільні робочі групи з розслідування конкретних кримінальних справ щодо воєнних злочинів, матеріали яких Україна зможе згодом передати в МКС.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить слова генерального прокурора Андрія Костіна під час другої конференції United for justice, присвяченої злочинам геноциду.

Пряма мова: "Сьогодні ми почули безпрецедентну підтримку від наших партнерів... Ми домовилися кілька днів тому (з прокурором МКС Карімом Ханом – ред.) і сьогодні спільно оголосили про те, що будемо створювати робочі групи task forces щодо конкретних кримінальних проваджень, які ми як Україна будемо готові передати до Міжнародного кримінального суду".

Деталі: Костін зазначив, що справа, у якій президента РФ Володимира Путіна визнано підозрюваним і щодо нього видано ордер на арешт, - це справа, в якій "МКС відіграє саме комплементарну роль".

Українська правоохоронна система здатна розслідувати і передавати до судів кримінальні провадження щодо всіх воєнних злочинів, але у зв'язку з тим, що Путін має персональний імунітет як глава держави, Україна не може повідомити йому про підозру.

Передісторія:

  • 17 березня палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

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Теми: судвійнаармія
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