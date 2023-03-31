Офис генпрокурора вместе с МУС создадут группы по расследованию военных преступлений

Международный уголовный суд и Офис украинского генерального прокурора создадут совместные рабочие группы по расследованию конкретных уголовных дел по военным преступлениям, материалы которых Украина сможет впоследствии передать в МУС.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит слова генерального прокурора Андрея Костина во время второй конференции United for justice, посвященной преступлениям геноцида.

Прямая речь: "Сегодня мы услышали беспрецедентную поддержку от наших партнеров... Мы договорились несколько дней назад (с прокурором МУС Каримом Ханом - ред.) и сегодня совместно объявили о том, что будем создавать рабочие группы task forces по конкретным уголовным производствам, которые мы как Украина будем готовы передать в Международный уголовный суд".

Детали: Костин отметил, что дело, в котором президент РФ Владимир Путин признан подозреваемым и в отношении него выдан ордер на арест, - это дело, в котором "МУС играет именно комплементарную роль".

Украинская правоохранительная система способна расследовать и передавать в суды уголовные производства по всем военным преступлениям, но в связи с тем, что Путин имеет персональный иммунитет как глава государства, Украина не может сообщить ему о подозрении.

Предыстория:

17 марта палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.