До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України

До Молдови не пустили російського військового, який брав участь у військовій агресії РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовське відомство.

Прикордонна поліція Молдови 31 березня повідомила, що виявила в потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева російського військовослужбовця, який воював у війні проти України. Кінцевим пунктом його призначення було місто Тирасполь, у невизнане Придністров’я.

Під час бесіди з правоохоронцями він плутався у своїх свідченнях, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції.

Тож, зазначеній особі відмовили у перетинанні державного кордону Молдови. Його повернули літаком до держави відправлення.

З огляду на опубліковані фото, чоловік воював у районі Маріуполя та Волновахи на стороні російських військ.

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"Нагадуємо, що з метою виключення безпекових ризиків, в умовах надзвичайного стану в Республіці Молдова, а також війни, розпочатої Росією проти України, в усіх пунктах пропуску через державний кордон застосовуються протоколи безпеки, що передбачає додатковий контроль при перетині державного кордону для подорожуючих, особливо для іноземних громадян", – повідомляє Прикордонна поліція Молдови.

Загалом за останню добу правоохоронці відмовили у в'їзді до Республіки Молдова 24 іноземцям.

Нагадаємо, що раніше до Молдови намагався потрапити член ПВК "Вагнер".