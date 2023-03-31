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До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 18:11

До Молдови не пустили російського військового, який брав участь у військовій агресії РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовське відомство.

Прикордонна поліція Молдови 31 березня повідомила, що виявила в потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева російського військовослужбовця, який воював у війні проти України. Кінцевим пунктом його призначення було місто Тирасполь, у невизнане Придністров’я. 

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Під час бесіди з правоохоронцями він плутався у своїх свідченнях, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції. 

Тож, зазначеній особі відмовили у перетинанні державного кордону Молдови. Його повернули літаком до держави відправлення.

З огляду на опубліковані фото, чоловік воював у районі Маріуполя та Волновахи на стороні російських військ.

ВІДЕО ДНЯ
 

Більше фото у нашому Telegram-каналі.

"Нагадуємо, що з метою виключення безпекових ризиків, в умовах надзвичайного стану в Республіці Молдова, а також війни, розпочатої Росією проти України, в усіх пунктах пропуску через державний кордон застосовуються протоколи безпеки, що передбачає додатковий контроль при перетині державного кордону для подорожуючих, особливо для іноземних громадян", – повідомляє Прикордонна поліція Молдови.

Загалом за останню добу правоохоронці відмовили у в'їзді до Республіки Молдова 24 іноземцям.

Нагадаємо, що раніше до Молдови намагався потрапити член ПВК "Вагнер".

Теми: МолдоваокупаціяРосія
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