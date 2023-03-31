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В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 18:11

В Молдову не пустили российского военного, который участвовал в военной агрессии РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает молдавское ведомство.

Пограничная полиция Молдовы 31 марта сообщила, что обнаружила в потоке пассажиров Международного аэропорта Кишинева российского военнослужащего, который воевал в войне против Украины. Конечным пунктом его назначения был город Тирасполь, в непризнанное Приднестровье.

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Во время беседы с правоохранителями он путался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции.

Поэтому указанному лицу отказали в пересечении государственной границы Молдовы. Его вернули самолетом в государство отправления.

Учитывая опубликованные фото, мужчина воевал в районе Мариуполя и Волновахи на стороне российских войск.

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"Напоминаем, что с целью исключения рисков безопасности, в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой Россией против Украины, во всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, предусматривающие дополнительный контроль при пересечении государственной границы для путешествующих, особенно для иностранных граждан", - сообщает Пограничная полиция Молдовы.

Всего за последние сутки правоохранители отказали во въезде в Республику Молдова 24 иностранцам.

Напомним, что ранее в Молдову пытался попасть член ЧВК "Вагнер".

Темы: МолдоваоккупацияРосcия
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