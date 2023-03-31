Італія першою із західних країн заблокувала ChatGPT

Національне управління із захисту персональних даних Італії в п’ятницю вирішило обмежити доступ до чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT, пояснивши це занепокоєнням щодо обробки персональних даних.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, яке цитує "Європейська правда".

Згідно з рішенням регулятора, в Італії тимчасово обмежується обробки даних місцевих користувачів американської компанії OpenAI, яка розробила платформу ChatGPT та керує нею.

Приводом для такого кроку назвали витік даних користувачів чатботу 20 березня, в результаті якого у вільному доступі на деякий час опинилась інформація про запити й номери банківських карток платних користувачів платформи.

"У зв'язку з цим Управління із захисту даних відзначає недостатнє інформування користувачів і всіх зацікавлених осіб, чиї дані збирає OpenAI, але, перш за все, відсутність правової бази, що виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних з метою "навчання" алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи", – підкреслює регулятор.

Серед інших претензій – періодична невідповідність інформації, яку надає ChatGPT, фактичним даним, а також відсутність контролю щодо використання платформи дітьми молодше 13 років.

"OpenAI, яка не має офісу в ЄС, але призначила представника в Європейському економічному просторі, повинна протягом 20 днів повідомити про заходи, які вона вжила для виконання вимог Управління, під загрозою штрафу в розмірі до 20 мільйонів євро або до 4% від глобального річного обороту", – йдеться в повідомленні.

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Таким чином, Італія стала першою країною на Заході, яка вдалась до обмежувальних заходів щодо чатбота, який стає все більш популярним. У компанії OpenAI наразі не коментували блокування.

ChatGPT – чатбот на основі моделі штучного інтелекту GPT, яка розроблена американською компанією OpenAI. Він здатен відповідати на запити користувачів природною мовою, через що набув широкого застосування з моменту запуску в листопаді 2022 року.