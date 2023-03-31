Италия первой из западных стран заблокировала ChatGPT

Национальное управление по защите персональных данных Италии в пятницу решило ограничить доступ к чатботу на основе искусственного интеллекта ChatGPT, объяснив это беспокойством относительно обработки персональных данных.

Об этом говорится в сообщении регулятора, которое цитирует "Европейская правда".

Согласно решению регулятора, в Италии временно ограничивается обработки данных местных пользователей американской компании OpenAI, которая разработала платформу ChatGPT и руководит ею.

Поводом для такого шага назвали утечку данных пользователей чатбота 20 марта, в результате которой в свободном доступе на некоторое время оказалась информация о запросах и номерах банковских карт платных пользователей платформы.

"В связи с этим Управление по защите данных отмечает недостаточное информирование пользователей и всех заинтересованных лиц, чьи данные собирает OpenAI, но, прежде всего, отсутствие правовой базы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы", - подчеркивает регулятор.

Среди других претензий - периодическое несоответствие информации, которую предоставляет ChatGPT, фактическим данным, а также отсутствие контроля за использованием платформы детьми младше 13 лет.

"OpenAI, которая не имеет офиса в ЕС, но назначила представителя в Европейском экономическом пространстве, должна в течение 20 дней сообщить о мерах, которые она приняла для выполнения требований Управления, под угрозой штрафа в размере до 20 миллионов евро или до 4% от глобального годового оборота", - говорится в сообщении.

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Таким образом, Италия стала первой страной на Западе, которая прибегла к ограничительным мерам в отношении чатбота, который становится все более популярным. В компании OpenAI пока не комментировали блокировку.

ChatGPT - чатбот на основе модели искусственного интеллекта GPT, которая разработана американской компанией OpenAI. Он способен отвечать на запросы пользователей на естественном языке, из-за чего получил широкое применение с момента запуска в ноябре 2022 года.