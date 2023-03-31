Суд у справі Трампа відбудеться у вівторок, експрезидент прийде без наручників

45-ий президент США Дональд Трамп візьме участь у судовому засіданні у штаті Нью-Йорк наступного тижня у справі про виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс, за що йому загрожує ув’язнення.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в етері телеканалу ABC розповів один із адвокатів Трампа Джо Такопіна.

За словами юриста, експрезидент США особисто приїде до Нью-Йорка, де у вівторок, 4 квітня, йому оголосять кримінальні обвинувачення, пов’язані з фальсифікацією податкової звітності.

"На президента не одягнуть наручники. Що стосується фотографії під арештом і чи проведуть його публічно як злочинця, то, як я вже сказав, я впевнений, що вони (обвинувачення – ред.) намагатимуться зробити так, щоб отримати задоволення від цього, виставивши його на парад", – заявив Такопіна.

Також він стверджує, що для захисту Трампа і його самого обвинувачення стали несподіванкою, а самі вони є "безпрецедентним випадком в історії" США.

Як уточнив пізніше Такопіна в коментарі CBS News, судове засідання, найімовірніше, відбудеться о 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) 4 квітня.

Телеканал із посиланням на джерела стверджує, що експрезидент прилетить до Нью-Йорка в понеділок, а наступного дня постане перед суддею Хуаном Мерчаном, де йому буде пред'явлено звинувачення.

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30 березня велике журі присяжних Мангеттена вирішило висунути Трампу кримінальні звинувачення. Їхній точний зміст невідомий, але справа зосереджена на виплаті грошей порнозірці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".