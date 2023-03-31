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Суд по делу Трампа состоится во вторник, экс-президент придет без наручников

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 19:29

45-й президент США Дональд Трамп примет участие в судебном заседании в штате Нью-Йорк на следующей неделе по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, за что ему грозит заключение.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в эфире телеканала ABC рассказал один из адвокатов Трампа Джо Такопина.

По словам юриста, экс-президент США лично приедет в Нью-Йорк, где во вторник, 4 апреля, ему объявят уголовные обвинения, связанные с фальсификацией налоговой отчетности.

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"На президента не наденут наручники. Что касается фотографии под арестом и проведут ли его публично как преступника, то, как я уже сказал, я уверен, что они (обвинения - ред.) будут пытаться сделать так, чтобы получить удовольствие от этого, выставив его на парад", - заявил Такопина.

Также он утверждает, что для защиты Трампа и его самого обвинения стали неожиданностью, а сами они являются "беспрецедентным случаем в истории" США.

Как уточнил позже Такопина в комментарии CBS News, судебное заседание, скорее всего, состоится в 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву) 4 апреля.

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Телеканал со ссылкой на источники утверждает, что экс-президент прилетит в Нью-Йорк в понедельник, а на следующий день предстанет перед судьей Хуаном Мерчаном, где ему будет предъявлено обвинение.

30 марта большое жюри присяжных Манхэттена решило выдвинуть Трампу уголовные обвинения. Их точное содержание неизвестно, но дело сосредоточено на выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

История, фигурирующая в деле, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Подробнее о деле читайте в статье: Порнороман Трампа: каким может стать первое уголовное обвинение экс-президенту США.

Темы: Трампсуд
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