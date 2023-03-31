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Прем'єр Словенії підписав декларацію про підтримку вступу України в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 20:01

Україна та Словенія підписали спільну декларацію, у якій, серед іншого, Любляна підтримала майбутній вступ України в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Заступник керівника ОП розповів, що спільну декларацію підписали президент України та прем’єр Словенії Роберт Голоб.  

"Основне в цьому документі – незмінна подальша політична підтримка та практична всебічна допомога Україні для посилення безпеки та оборонних спроможностей нашої держави. Окрім того, важливо, що Декларація закріпила підтримку права нашої держави самостійно обирати власний шлях та механізми безпеки. Документ визнає значний внесок України у євроатлантичну безпеку, який наша країна робить своєю боротьбою проти російської агресії", - зазначив Ігор Жовква.

Він деталізував, що Словенія підтвердила підтримку запропонованої Києвом "формули миру" та скликання глобального саміту для цього, як і підтримку створення спецтрибуналу для засудження злочину агресії Росії проти України та притягненню до відповідальності причетних до воєнних злочинів; готовність сприяти відбудові України - зокрема Житомирщини й Харківщини. 

За його словами, також Словенія висловила підтримку щодо якнайшвидшого відкриття переговорів про вступ України до ЄС. 

"Важливою темою стала й підтримка Словенією євроатлантичної інтеграції України, зокрема зусиль нашої держави з впровадження стандартів НАТО, що також було відображено у Спільній декларації. Щиро вдячні за чітку позицію Словенії щодо підтримки набуття Україною членства в НАТО! Сильно і без вагань", - зазначив заступник керівника ОП.

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За словами Жовкви, це вже дев’ята країна, з якою Україна підписала спільну декларацію про підтримку її євроатлантичних прагнень – після Чехії, Бельгії, Чорногорії, Литви, Польщі, Італії, Латвії та Ісландії.

Нагадаємо, прем'єр Словенії приїхав в Україну разом з лідерами Словаччини, Хорватії та Молдови. Свою промову у Бучі він почав українською мовою. 

Як відомо, Київ сподівається отримати максимально сильні рішення щодо майбутнього України у НАТО на вільнюському саміті Альянсу у липні. 

Теми: СловеніяНАТОРосія
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