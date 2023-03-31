Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Словенії підписав декларацію про підтримку вступу України в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 20:01

Україна та Словенія підписали спільну декларацію, у якій, серед іншого, Любляна підтримала майбутній вступ України в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Заступник керівника ОП розповів, що спільну декларацію підписали президент України та прем’єр Словенії Роберт Голоб.  

Реклама:

"Основне в цьому документі – незмінна подальша політична підтримка та практична всебічна допомога Україні для посилення безпеки та оборонних спроможностей нашої держави. Окрім того, важливо, що Декларація закріпила підтримку права нашої держави самостійно обирати власний шлях та механізми безпеки. Документ визнає значний внесок України у євроатлантичну безпеку, який наша країна робить своєю боротьбою проти російської агресії", - зазначив Ігор Жовква.

Він деталізував, що Словенія підтвердила підтримку запропонованої Києвом "формули миру" та скликання глобального саміту для цього, як і підтримку створення спецтрибуналу для засудження злочину агресії Росії проти України та притягненню до відповідальності причетних до воєнних злочинів; готовність сприяти відбудові України - зокрема Житомирщини й Харківщини. 

За його словами, також Словенія висловила підтримку щодо якнайшвидшого відкриття переговорів про вступ України до ЄС. 

ВІДЕО ДНЯ

"Важливою темою стала й підтримка Словенією євроатлантичної інтеграції України, зокрема зусиль нашої держави з впровадження стандартів НАТО, що також було відображено у Спільній декларації. Щиро вдячні за чітку позицію Словенії щодо підтримки набуття Україною членства в НАТО! Сильно і без вагань", - зазначив заступник керівника ОП.

За словами Жовкви, це вже дев’ята країна, з якою Україна підписала спільну декларацію про підтримку її євроатлантичних прагнень – після Чехії, Бельгії, Чорногорії, Литви, Польщі, Італії, Латвії та Ісландії.

Нагадаємо, прем'єр Словенії приїхав в Україну разом з лідерами Словаччини, Хорватії та Молдови. Свою промову у Бучі він почав українською мовою. 

Як відомо, Київ сподівається отримати максимально сильні рішення щодо майбутнього України у НАТО на вільнюському саміті Альянсу у липні. 

Теми: СловеніяНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Словенія
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
У Словенії та Хорватії – потужні зливи, є загиблі
Росіянин у Словенії фотографував військовий ангар, його допитали й відпустили – ЗМІ
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: