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Премьер Словении подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 20:01

Украина и Словения подписали совместную декларацию, в которой, среди прочего, Любляна поддержала будущее вступление Украины в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что совместную декларацию подписали президент Украины и премьер Словении Роберт Голоб.

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"Основное в этом документе - неизменная дальнейшая политическая поддержка и практическая всесторонняя помощь Украине для усиления безопасности и оборонных возможностей нашего государства. Кроме того, важно, что Декларация закрепила поддержку права нашего государства самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности. Документ признает значительный вклад Украины в евроатлантическую безопасность, который наша страна делает своей борьбой против российской агрессии", - отметил Игорь Жовква.

Он детализировал, что Словения подтвердила поддержку предложенной Киевом "формулы мира" и созыва глобального саммита для этого, как и поддержку создания спецтрибунала для осуждения преступления агрессии России против Украины и привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям; готовность содействовать восстановлению Украины - в частности Житомирщины и Харьковщины.

По его словам, также Словения выразила поддержку скорейшего открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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"Важной темой стала и поддержка Словенией евроатлантической интеграции Украины, в частности усилий нашего государства по внедрению стандартов НАТО, что также было отражено в Совместной декларации. Искренне благодарны за четкую позицию Словении по поддержке обретения Украиной членства в НАТО! Сильно и без колебаний", - отметил заместитель руководителя ОП.

По словам Жовквы, это уже девятая страна, с которой Украина подписала совместную декларацию о поддержке ее евроатлантических стремлений - после Чехии, Бельгии, Черногории, Литвы, Польши, Италии, Латвии и Исландии.

Напомним, премьер Словении приехал в Украину вместе с лидерами Словакии, Хорватии и Молдовы. Свою речь в Буче он начал на украинском языке.

Как известно, Киев надеется получить максимально сильные решения относительно будущего Украины в НАТО на вильнюсском саммите Альянса в июле.

Темы: СловенияНАТОРосcия
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