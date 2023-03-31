Зеленський розповів, у якому форматі може уявити кінець війни з РФ за столом переговорів

Президент України Володимир Зеленський сказав, що може уявити Росію за столом переговорів для фіксації завершення війни лише у разі, якщо російські війська добровільно заберуться з території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії у відповідь на запитання хорватського журналіста, чи Україна вважає можливими переговори з керівництвом РФ після всього, що накоїла Росія.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже запропонувала свою "формулу миру", де чітко окреслила своє бачення дій, які потрібні для завершення війни.

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"Авжеж, буде фіксакція закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, де будуть сидіти порядні держави, (може бути - Ред.) представник РФ – мені складно сказати, хто на той час це буде – який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою будемо їх вибивати їх всіх до кінця – то з такими людьми немає про що говорити в цілому. Тому що ми втратимо людей. Буде багато жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони мають бути ізольованими і нерукоподаваними. Ось і все", - сказав він.

На пресконференції Зеленський сказав також, що рішення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про розміщення російської ядерної зброї означає втрату ним "будь-якої суб’єктності".