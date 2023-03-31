Зеленський розповів, у якому форматі може уявити кінець війни з РФ за столом переговорів

Президент України Володимир Зеленський сказав, що може уявити Росію за столом переговорів для фіксації завершення війни лише у разі, якщо російські війська добровільно заберуться з території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії у відповідь на запитання хорватського журналіста, чи Україна вважає можливими переговори з керівництвом РФ після всього, що накоїла Росія.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже запропонувала свою "формулу миру", де чітко окреслила своє бачення дій, які потрібні для завершення війни.

"Авжеж, буде фіксакція закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, де будуть сидіти порядні держави, (може бути - Ред.) представник РФ – мені складно сказати, хто на той час це буде – який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою будемо їх вибивати їх всіх до кінця – то з такими людьми немає про що говорити в цілому. Тому що ми втратимо людей. Буде багато жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони мають бути ізольованими і нерукоподаваними. Ось і все", - сказав він.

На пресконференції Зеленський сказав також, що рішення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про розміщення російської ядерної зброї означає втрату ним "будь-якої суб’єктності".