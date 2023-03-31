Зеленский рассказал, в каком формате может представить конец войны с РФ за столом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может представить Россию за столом переговоров для фиксации завершения войны только в случае, если российские войска добровольно уйдут с территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии в ответ на вопрос хорватского журналиста, считает ли Украина возможными переговоры с руководством РФ после всего, что натворила Россия.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже предложила свою "формулу мира", где четко очертила свое видение действий, которые нужны для завершения войны.

"Конечно, будет фиксакция окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, (может быть - Ред.) представитель РФ - мне сложно сказать, кто в то время это будет - который без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать их всех до конца - то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет много жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными и нерукопожатными. Вот и все", - сказал он.

На пресс-конференции Зеленский сказал также, что решение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия означает потерю им "любой субъектности".