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Зеленский рассказал, в каком формате может представить конец войны с РФ за столом переговоров

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 20:42

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что может представить Россию за столом переговоров для фиксации завершения войны только в случае, если российские войска добровольно уйдут с территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии в ответ на вопрос хорватского журналиста, считает ли Украина возможными переговоры с руководством РФ после всего, что натворила Россия.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже предложила свою "формулу мира", где четко очертила свое видение действий, которые нужны для завершения войны.

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"Конечно, будет фиксакция окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, (может быть - Ред.) представитель РФ - мне сложно сказать, кто в то время это будет - который без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать их всех до конца - то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет много жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными и нерукопожатными. Вот и все", - сказал он.

На пресс-конференции Зеленский сказал также, что решение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия означает потерю им "любой субъектности".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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