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НАТО заборонив працівникам користуватись TikTok – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 21:19

Співробітникам Північноатлантичного Альянсу офіційно заборони завантажувати соціальну мережу TikTok на робочі пристрої, посилаючись на міркування безпеки.

Про це телеканалу CNN розповіли два поінформовані посадовці НАТО, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників CNN, у п'ятницю вранці представники НАТО надіслали співробітникам повідомлення, в якій оголосили про цю заборону TikTok. Хоча йдеться про офіційну заборону китайського додатку, його і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО, через внутрішні технічні обмеження.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має суворі вимоги до визначення додатків для офіційного використання в роботі. TikTok не доступний на пристроях НАТО", – наголосив співрозмовник CNN.

НАТО став останньою структурою, яка заборонила китайський додаток через побоювання, що через нього доступ до даних користувачів може отримати влада КНР. До такого кроку вдались уряди США, Британії, Норвегії та інших країн. Також на робочих пристроях не можна використовувати TikTok і в інституціях Європейського Союзу.

TikTok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сама компанія категорично заперечує.

Більше про це читайте у статті Хрестовий похід проти TikTok: чому ЄС та США обмежують використання китайської платформи або дивіться у відео.

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Теми: НАТОсоцмережі
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