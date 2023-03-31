НАТО запретил работникам пользоваться TikTok – СМИ

Сотрудникам Североатлантического Альянса официально запретили загружать социальную сеть TikTok на рабочие устройства, ссылаясь на соображения безопасности.

Об этом телеканалу CNN рассказали два информированные чиновники НАТО, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников CNN, в пятницу утром представители НАТО прислали сотрудникам сообщение, в котором объявили об этом запрете TikTok. Хотя речь идет об официальном запрете китайского приложения, его и раньше нельзя было использовать на устройствах, выданных НАТО, из-за внутренних технических ограничений.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО имеет строгие требования к определению приложений для официального использования в работе. TikTok не доступен на устройствах НАТО", - подчеркнул собеседник CNN.

НАТО стал последней структурой, которая запретила китайское приложение из-за опасений, что через него доступ к данным пользователей могут получить власти КНР. К такому шагу прибегли правительства США, Великобритании, Норвегии и других стран. Также на рабочих устройствах нельзя использовать TikTok и в институтах Европейского Союза.

TikTok находится под усиленным вниманием из-за вопросов безопасности и конфиденциальности данных, поскольку есть опасения, что он может быть использован для продвижения китайской пропаганды или сбора данных о пользователях, что сама компания категорически отрицает.

Больше об этом читайте в статье Крестовый поход против TikTok: почему ЕС и США ограничивают использование китайской платформы или смотрите в видео.