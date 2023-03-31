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У Гаазі в понеділок почнуть судити експрезидента Косова, звинуваченого у воєнних злочинах

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 21:50

Спеціальний суд щодо Косова в Гаазі в понеділок, 3 квітня, почне розгляд справи щодо колишнього президента цієї невизнаної держави, 54-річного Хашима Тачі, за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни із Сербією 1998-99 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема переслідування, вбивства, тортури і насильницькі зникнення людей під час повстання.

Серед іншого, їх звинувачують в участі у спільному злочинному угрупованні, яке здійснювало широкомасштабні й систематичні напади на сербську меншину в Косові, а також на косовських албанців. Жоден не визнав звинувачень щодо себе.

Хашим Тачі – колишній політичний командир Армії визволення Косова, яка брала участь у війні проти Сербії. По завершенні воєнних дій Тачі пішов у політику й із 2008 року був прем’єр-міністром, а з 2016-го – президентом Косова.

Спеціальний суд щодо Косова вважає Тачі відповідальним за майже 100 вбивств мирних жителів під час війни 1998-1999 років. Після оголошення обвинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.

Напередодні судового процесу в Косово з’явились білборди з фотографіями Тачі та ексспікера парламенту Кадрі Веселі з написом "Герої війни і миру". А ветерани війни в Косові та інші косовські націоналістичні групи анонсували на неділю акцію протесту на підтримку підсудних.

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Спеціальний суд щодо Косова, розташований у Нідерландах і укомплектований міжнародними суддями й адвокатами, був створений у 2015 році для розгляду справ за косовським законодавством проти колишніх бойовиків АВК.

Багато косовських албанців вважають, що трибунал упереджено ставиться до Армії визволення Косова й зацікавлений в очорненні її репутації.

Теми: Гаазький трибуналКосовосуд
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