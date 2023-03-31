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В Гааге в понедельник начнут судить экс-президента Косово, обвиняемого в военных преступлениях

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 21:50

Специальный суд по Косово в Гааге в понедельник, 3 апреля, начнет рассмотрение дела в отношении бывшего президента этого непризнанного государства, 54-летнего Хашима Тачи, по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией 1998-99 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности, в частности преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время восстания.

Среди прочего, их обвиняют в участии в совместной преступной группировке, которая осуществляла широкомасштабные и систематические нападения на сербское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев. Ни один не признал обвинений в отношении себя.

Хашим Тачи - бывший политический командир Армии освобождения Косово, которая участвовала в войне против Сербии. По завершении военных действий Тачи ушел в политику и с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го - президентом Косово.

Специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов. После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.

Накануне судебного процесса в Косово появились билборды с фотографиями Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели с надписью "Герои войны и мира". А ветераны войны в Косово и другие косовские националистические группы анонсировали на воскресенье акцию протеста в поддержку подсудимых.

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Специальный суд по Косово, расположенный в Нидерландах и укомплектованный международными судьями и адвокатами, был создан в 2015 году для рассмотрения дел по косовскому законодательству против бывших боевиков АВК.

Многие косовские албанцы считают, что трибунал предвзято относится к Армии освобождения Косово и заинтересован в очернении ее репутации.

Темы: Гаагский трибуналКосовосуд
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