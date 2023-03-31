Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні – Єлисейський палац

Французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" в контексті війни в Україні.

Про це журналістам у п’ятницю на умовах анонімності розповів високопосадовець Єлисейського палацу, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Брифінг відбувся напередодні візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Китаю, де його буде супроводжувати президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на Землі – можливо, єдиною країною у світі, – яка може вплинути на конфлікт, причому для обох сторін", – заявило джерело.

Воно додало, що майбутній візит Макрона до Китаю стане вирішальною можливістю для Франції та Китаю відновити зв'язок на найвищому рівні після трьох років ізоляції Китаю через сувору політику "нульового ковіду".

Заплановані зустрічі Макрона з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і китайським прем'єр-міністром Лі Цяном мають на меті "знайти простір, щоб ми могли спробувати ініціативи, корисні для українського народу, а потім знайти спосіб визначити рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі", додав представник Єлисейського палацу.

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Крім того, президент Франції й президентка Єврокомісії порушать питання співпраці між Європейським Союзом і Китаєм.

Візит Макрона почнеться в середу, 5 квітня, коли він прибуде до Пекіна. У понеділок, 3 квітня, до Парижа прибуде фон дер Ляєн, аби сторони підготувались до поїздки.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що позиція Китаю щодо війни в Україні буде важливою для формування відносин з Європейським Союзом.