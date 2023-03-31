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Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 22:05
Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец
СИ ЦЗИНЬПИНЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Французская сторона считает, что учитывая тесные связи с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

Об этом журналистам в пятницу на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник Елисейского дворца, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Брифинг состоялся накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай, где его будет сопровождать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле - возможно, единственной страной в мире, - которая может повлиять на конфликт, причем для обеих сторон", - заявил источник.

Он добавил, что предстоящий визит Макрона в Китай станет решающей возможностью для Франции и Китая восстановить связь на самом высоком уровне после трех лет изоляции Китая из-за строгой политики "нулевого ковида".

Запланированные встречи Макрона с лидером Китая Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Цяном имеют целью "найти пространство, чтобы мы могли попробовать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ определить решение для прекращения этой войны в среднесрочной перспективе", добавил представитель Елисейского дворца.

Кроме того, президент Франции и президент Еврокомиссии поднимут вопрос сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем.

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Визит Макрона начнется в среду, 5 апреля, когда он прибудет в Пекин. В понедельник, 3 апреля, в Париж прибудет фон дер Ляйен, чтобы стороны подготовились к поездке.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая относительно войны в Украине будет важной для формирования отношений с Европейским Союзом.

Темы: КитайвойнаУкраинаФранция
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