Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

Французская сторона считает, что учитывая тесные связи с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

Об этом журналистам в пятницу на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник Елисейского дворца, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Брифинг состоялся накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай, где его будет сопровождать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Реклама:

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле - возможно, единственной страной в мире, - которая может повлиять на конфликт, причем для обеих сторон", - заявил источник.

Он добавил, что предстоящий визит Макрона в Китай станет решающей возможностью для Франции и Китая восстановить связь на самом высоком уровне после трех лет изоляции Китая из-за строгой политики "нулевого ковида".

Запланированные встречи Макрона с лидером Китая Си Цзиньпином и китайским премьер-министром Ли Цяном имеют целью "найти пространство, чтобы мы могли попробовать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ определить решение для прекращения этой войны в среднесрочной перспективе", добавил представитель Елисейского дворца.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, президент Франции и президент Еврокомиссии поднимут вопрос сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем.

Визит Макрона начнется в среду, 5 апреля, когда он прибудет в Пекин. В понедельник, 3 апреля, в Париж прибудет фон дер Ляйен, чтобы стороны подготовились к поездке.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая относительно войны в Украине будет важной для формирования отношений с Европейским Союзом.