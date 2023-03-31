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Країни Балтії підтримують заклик України проти головування Росії в Радбезі ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 22:38

Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН, яке починається 1 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", у п’ятницю на засіданні Радбезу заявив постійний представник Естонії при ООН Рейн Таммсаар, який зачитав спільну заяву трьох балтійських держав.

У своєму виступі Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі.

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"Хіба це не красномовно, що завтра, у річницю різанини в Бучі, Росія обійме посаду головуючого в Раді Безпеки? Це ганебно, принизливо і небезпечно для довіри до цього органу та його ефективного функціонування", – наголосив він.

Естонський дипломат додав, що країна, яка веде агресивну війну проти свого сусіда, здійснює найжахливіші звірства, загрожує світові ядерною зброєю і чий лідер є воєнним злочинцем, щодо якого МКС видав ордер на арешт, не може керувати Радою Безпеки.

"Відповідальні члени цього органу повинні протистояти спробам Росії перетворити головне місце проведення міжнародної дипломатії в посміховисько і платформу дезінформації", – підкреслив він.

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Головування в Радбезі ООН змінюється за ротаційним принципом кожного місяця, причому кожна наступна країна обирається в порядку англійського алфавіту серед чинного складу органу.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головування Росії в Радбезі ООН "поганим жартом", бо вона веде колоніальну війну, а її лідер - воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей.

Теми: ООНвійнаРосіяБалтія
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