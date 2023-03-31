Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны Балтии поддерживают призыв Украины против председательства России в Совбезе ООН

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 22:38

Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН, которое начинается 1 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", в пятницу на заседании Совбеза заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Рейн Таммсаар, который зачитал совместное заявление трех балтийских государств.

В своем выступлении Таммсаар отметил, что страна, которой руководит военный преступник, преследуемый Международным уголовным судом, не может председательствовать в органе, отвечающем за мир и безопасность в мире.

Реклама:

"Разве это не красноречиво, что завтра, в годовщину резни в Буче, Россия займет должность председателя в Совете Безопасности? Это позорно, унизительно и опасно для доверия к этому органу и его эффективного функционирования", - подчеркнул он.

Эстонский дипломат добавил, что страна, которая ведет агрессивную войну против своего соседа, совершает ужасные зверства, угрожает миру ядерным оружием и чей лидер является военным преступником, в отношении которого МУС выдал ордер на арест, не может руководить Советом Безопасности.

"Ответственные члены этого органа должны противостоять попыткам России превратить главное место проведения международной дипломатии в посмешище и платформу дезинформации", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Председательство в Совбезе ООН меняется по ротационному принципу каждый месяц, причем каждая следующая страна избирается в порядке английского алфавита среди действующего состава органа.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "плохой шуткой", потому что она ведет колониальную войну, а ее лидер - военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей.

Темы: ООНвойнаРосcияБалтия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Все новости...
Реклама: