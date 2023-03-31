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Страны Балтии поддерживают призыв Украины против председательства России в Совбезе ООН

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 22:38

Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН, которое начинается 1 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", в пятницу на заседании Совбеза заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Рейн Таммсаар, который зачитал совместное заявление трех балтийских государств.

В своем выступлении Таммсаар отметил, что страна, которой руководит военный преступник, преследуемый Международным уголовным судом, не может председательствовать в органе, отвечающем за мир и безопасность в мире.

"Разве это не красноречиво, что завтра, в годовщину резни в Буче, Россия займет должность председателя в Совете Безопасности? Это позорно, унизительно и опасно для доверия к этому органу и его эффективного функционирования", - подчеркнул он.

Эстонский дипломат добавил, что страна, которая ведет агрессивную войну против своего соседа, совершает ужасные зверства, угрожает миру ядерным оружием и чей лидер является военным преступником, в отношении которого МУС выдал ордер на арест, не может руководить Советом Безопасности.

"Ответственные члены этого органа должны противостоять попыткам России превратить главное место проведения международной дипломатии в посмешище и платформу дезинформации", - подчеркнул он.

Председательство в Совбезе ООН меняется по ротационному принципу каждый месяц, причем каждая следующая страна избирается в порядке английского алфавита среди действующего состава органа.

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Ранее на этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "плохой шуткой", потому что она ведет колониальную войну, а ее лидер - военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей.

Темы: ООНвойнаРосcияБалтия
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