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Столичний "Сокіл" вдруге поспіль став чемпіоном України з хокею

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 22:47
Столичний Сокіл вдруге поспіль став чемпіоном України з хокею
фото: ФХУ

Київський "Сокіл" другий рік поспіль виграв національний чемпіонат України з хокею.

Джерело: Федерація хокею України

Дослівно: "У фіналі плей-оф проти переможця регулярного сезону "Кременчука" підопічні Костянтина Сімчука в шаленій грі №5 вирішили долю "золота" у другому овертаймі на 97-й хвилині, зафіксувавши перемогу у найтривалішому поєдинку в історії фіналів.

Автором золотої шайби став Сергій Бабинець, він же отримав і звання найціннішого гравця плей-оф (MVP)".

Деталі: Матч "Кременчук" – "Сокіл" (Київ) завершився з рахунком – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії – 2:3, Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.

Також відзначається, що на 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).

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Теми: спортУкраїна
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