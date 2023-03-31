Столичний "Сокіл" вдруге поспіль став чемпіоном України з хокею

Київський "Сокіл" другий рік поспіль виграв національний чемпіонат України з хокею.

Джерело: Федерація хокею України

Дослівно: "У фіналі плей-оф проти переможця регулярного сезону "Кременчука" підопічні Костянтина Сімчука в шаленій грі №5 вирішили долю "золота" у другому овертаймі на 97-й хвилині, зафіксувавши перемогу у найтривалішому поєдинку в історії фіналів.

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Автором золотої шайби став Сергій Бабинець, він же отримав і звання найціннішого гравця плей-оф (MVP)".

Деталі: Матч "Кременчук" – "Сокіл" (Київ) завершився з рахунком – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії – 2:3, Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.

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Також відзначається, що на 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).