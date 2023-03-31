Столичный "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
Пятница, 31 марта 2023, 22:47
Киевский "Сокол" второй год подряд выиграл национальный чемпионат Украины по хоккею.
Источник: Федерация хоккея Украины
Дословно: "В финале плей-офф против победителя регулярного сезона "Кременчуга" подопечные Константина Симчука в бешеной игре №5 решили судьбу "золота" во втором овертайме на 97-й минуте, зафиксировав победу в самом продолжительном поединке в истории финалов.
Автором золотой шайбы стал Сергей Бабинец, он же получил и звание самого ценного игрока плей-офф (MVP)".
Детали: Матч "Кременчуг" – "Сокол" (Киев) завершился со счетом - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии – 2:3, Шайба: 0:1 – Бабинец (Чердак), 96:18.
Также отмечается, что на 50-й минуте Середницкий не реализовал штрафной бросок (вратарь).
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