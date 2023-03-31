Парламент Угорщини висловився про війну: критикує санкції ЄС й бідкається через угорців на Закарпатті

За пропозицією угорської партії влади "Фідес" у п’ятницю парламент країни ухвалив резолюцію, в якій проголосив прихильність досягненню миру в Україні, та більшість її тексту є критикою санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст документа.

У резолюції з восьми пунктів, яку підтримали 130 угорських парламентарів проти 24, вони підкреслили прагнення миру й закликали всіх членів міжнародної спільноти "працювати для якнайшвидшого миру та уникати дій, що можуть призвести до ескалації війни".

Окремо вони "повторили засудження військової агресії Росії та визнали право України на самооборону".

Наступні два пункти – найбільші в документі – є послідовною критикою санкцій Європейського Союзу, які не "приглушили війну і не поставили російську економіку на коліна"; ба більше, через санкції зросли ціни на енергоносії, й тому Європа "фінансує російську війну".

"Ми проти планів Брюсселя розширити обсяг енергетичних санкцій. Повна заборона імпорту нафти й газу та заборона на імпорт ядерного палива призведе до значних перебоїв у постачанні й ще більшій інфляції державах-членах ЄС, зокрема Угорщині", – пишуть парламентарі.

Навіть у пункті, де підкреслюється відданість Будапешта членству в ЄС і НАТО, згадуються "громадські консультації" щодо санкцій і результати виборів квітня 2022 року як доказ, що "замість постачання зброї та подальших санкцій потрібно якнайшвидше почати переговори про мир".

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Окремо в резолюції підкреслюють, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення Росії здійснює "найбільшу гуманітарну операцію у своїй історії", а угорське населення Закарпаття "вкрай потерпає від збройного конфлікту" й призову, який "втягує ще більше закарпатців на лінію фронту".

Крім того, з подачі "Фідес" у резолюцію додали пункт із закликом до угорських політиків "утриматись від позиції та політичних дій, які могли б завдати Угорщині значної економічної шкоди чи призвести її до війни". Ця правка була спрямована проти опозиційних політиків, що системно критикували "Фідес" і угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як відомо, Угорщина заявляє, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіном.

Лиш нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення відправлення миротворчих сил до України.