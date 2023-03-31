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Парламент Угорщини висловився про війну: критикує санкції ЄС й бідкається через угорців на Закарпатті

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 23:30

За пропозицією угорської партії влади "Фідес" у п’ятницю парламент країни ухвалив резолюцію, в якій проголосив прихильність досягненню миру в Україні, та більшість її тексту є критикою санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст документа.

У резолюції з восьми пунктів, яку підтримали 130 угорських парламентарів проти 24, вони підкреслили прагнення миру й закликали всіх членів міжнародної спільноти "працювати для якнайшвидшого миру та уникати дій, що можуть призвести до ескалації війни".

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Окремо вони "повторили засудження військової агресії Росії та визнали право України на самооборону".

Наступні два пункти – найбільші в документі – є послідовною критикою санкцій Європейського Союзу, які не "приглушили війну і не поставили російську економіку на коліна"; ба більше, через санкції зросли ціни на енергоносії, й тому Європа "фінансує російську війну".

"Ми проти планів Брюсселя розширити обсяг енергетичних санкцій. Повна заборона імпорту нафти й газу та заборона на імпорт ядерного палива призведе до значних перебоїв у постачанні й ще більшій інфляції державах-членах ЄС, зокрема Угорщині", – пишуть парламентарі.

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Навіть у пункті, де підкреслюється відданість Будапешта членству в ЄС і НАТО, згадуються "громадські консультації" щодо санкцій і результати виборів квітня 2022 року як доказ, що "замість постачання зброї та подальших санкцій потрібно якнайшвидше почати переговори про мир".

Окремо в резолюції підкреслюють, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення Росії здійснює "найбільшу гуманітарну операцію у своїй історії", а угорське населення Закарпаття "вкрай потерпає від збройного конфлікту" й призову, який "втягує ще більше закарпатців на лінію фронту".

Крім того, з подачі "Фідес" у резолюцію додали пункт із закликом до угорських політиків "утриматись від позиції та політичних дій, які могли б завдати Угорщині значної економічної шкоди чи призвести її до війни". Ця правка була спрямована проти опозиційних політиків, що системно критикували "Фідес" і угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як відомо, Угорщина заявляє, що постачання зброї Україні та санкції не стали тими заходами, які допомогли призвести до миру в Україні. Угорські офіційні особи також неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Байденом і Путіном.

Лиш нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення відправлення миротворчих сил до України.

Теми: УгорщинавійнаРосіяУкраїна
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