Парламент Венгрии высказался о войне: критикует санкции ЕС и жалуется из-за венгров на Закарпатье

По предложению венгерской партии власти "Фидес" в пятницу парламент страны принял резолюцию, в которой провозгласил приверженность достижению мира в Украине, и большинство ее текста является критикой санкций против России со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст документа.

В резолюции из восьми пунктов, которую поддержали 130 венгерских парламентариев против 24, они подчеркнули стремление к миру и призвали всех членов международного сообщества "работать для скорейшего мира и избегать действий, которые могут привести к эскалации войны".

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Отдельно они "повторили осуждение военной агрессии России и признали право Украины на самооборону".

Следующие два пункта - самые большие в документе - являются последовательной критикой санкций Европейского Союза, которые не "приглушили войну и не поставили российскую экономику на колени"; более того, из-за санкций выросли цены на энергоносители, и поэтому Европа "финансирует российскую войну".

"Мы против планов Брюсселя расширить объем энергетических санкций. Полный запрет импорта нефти и газа и запрет на импорт ядерного топлива приведет к значительным перебоям в поставках и еще большей инфляции в государствах-членах ЕС, в частности Венгрии", - пишут парламентарии.

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Даже в пункте, где подчеркивается приверженность Будапешта членству в ЕС и НАТО, упоминаются "общественные консультации" по санкциям и результаты выборов апреля 2022 года как доказательство, что "вместо поставок оружия и дальнейших санкций нужно как можно быстрее начать переговоры о мире".

Отдельно в резолюции подчеркивается, что Венгрия с начала полномасштабного вторжения России осуществляет "крупнейшую гуманитарную операцию в своей истории", а венгерское население Закарпатья "крайне страдает от вооруженного конфликта" и призыва, который "втягивает еще больше закарпатцев на линию фронта".

Кроме того, с подачи "Фидес" в резолюцию добавили пункт с призывом к венгерским политикам "воздержаться от позиции и политических действий, которые могли бы нанести Венгрии значительный экономический ущерб или привести ее к войне". Эта правка была направлена против оппозиционных политиков, которые системно критиковали "Фидес" и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Как известно, Венгрия заявляет, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести к миру в Украине. Венгерские официальные лица также неоднократно заявляли, что для решения войны в Украине необходимы переговоры между Байденом и Путиным.

Лишь недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих сил в Украину.