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Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 22:54
Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили три американські посадовці.

Пакет складається з двох частин: перша, на 2,1 мільярда доларів, фінансується з Ініціативи сприяння безпеці України, в межах якої зброя замовляється у виробників, а не береться із запасів американських збройних сил.

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Решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси, надійдуть у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.

Зміст пакета ще може змінитись протягом вихідних, зазначили джерела Reuters. Планується, що його оголосять у понеділок, 3 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів було оголошено 20 березня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму понад 30 мільярдів доларів.

Теми: СШАУкраїнадопомога Українізброя
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