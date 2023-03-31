Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 22:54
Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $2,6 мільярда, до якого увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили три американські посадовці.

Пакет складається з двох частин: перша, на 2,1 мільярда доларів, фінансується з Ініціативи сприяння безпеці України, в межах якої зброя замовляється у виробників, а не береться із запасів американських збройних сил.

Решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси, надійдуть у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

За даними Reuters, до пакета військової допомоги увійдуть різні боєприпаси, зокрема танкові, високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі й ремонтно-евакуаційні машини.

Зміст пакета ще може змінитись протягом вихідних, зазначили джерела Reuters. Планується, що його оголосять у понеділок, 3 квітня.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів було оголошено 20 березня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму понад 30 мільярдів доларів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнадопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ

Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто

Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського через українське зерно

У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками

фото, відеоЗ російського полону повернули ще 12 українців

Усі новини...
Зеленський про підтримку України: лідер Китаю вагається
Зеленський розповів, у якому форматі може уявити кінець війни з РФ за столом переговорів
Росіяни обстріляли Авдіївку: серед загиблих немовля
Росіяни обстріляли човен з людьми, які намагались втекти з окупації в Херсон
Останні новини
23:05
Зеленський провів Ставку у Чернігові: Готуємось до активних дій
22:58
У Брянській області РФ заявляють, що дрон атакував військкомат
22:46
У NASA оголосили склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2
22:25
З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ
22:16
ЗМІ: Столтенберг пропонує членам НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України
21:56
Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян
21:54
У підриві "Північних потоків", окрім України, підозрювали й Польщу – WP
21:38
РФ відкриває центри для деукраїнізації в окупованій Запорізькій області – ЦНС
21:22
Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто
21:19
Ліквідація Татарського: журналіст Попков заявив, що він тут ні до чого
Усі новини...