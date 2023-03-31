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Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 22:54
Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты уже на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $2,6 миллиарда, в который войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили три американских чиновника.

Пакет состоит из двух частей: первая, на 2,1 миллиарда долларов, финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие заказывается у производителей, а не берется из запасов американских вооруженных сил.

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Остальные 500 миллионов долларов, которые приходятся прежде всего на боеприпасы, поступят в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

По данным Reuters, в пакет военной помощи войдут различные боеприпасы, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, дополнительные снаряды для комплекса противовоздушной обороны NASAMS, а также мостоукладчики и ремонтно-эвакуационные машины.

Содержание пакета еще может измениться в течение выходных, отметили источники Reuters. Планируется, что его объявят в понедельник, 3 апреля.

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Напомним, последний пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов был объявлен 20 марта. Всего с начала полномасштабного вторжения России США объявили о военной помощи Украине на сумму более 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАУкраинапомощь Украинеоружие
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