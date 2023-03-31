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Зеленський: Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 23:48
Зеленський: Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів

Президент Володимир Зеленський за підсумками першого Бучанського саміту зазначив, що щодо російських злочинців обов'язково буде "новий Нюрнберг".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Українці вистоять у цій війні. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено.

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Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів".

Деталі: Він повідомив, що 31 березня у першому Бучанському саміті взяли участь представники майже п’ятдесяти країн.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України має бути створений шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Теми: ЗеленськийтрибуналРосіявійна
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