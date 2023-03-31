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Зеленский: Будет новый Нюрнберг – в отношении рашистов

Алена МазуренкоПятница, 31 марта 2023, 23:48
Зеленский: Будет новый Нюрнберг – в отношении рашистов

Президент Владимир Зеленский по итогам первого Бучанского саммита отметил, что в отношении российских преступников обязательно будет "новый Нюрнберг".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Украинцы выстоят в этой войне. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена.

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Будет новый Нюрнберг - в отношении рашистов".

Детали: Он сообщил, что 31 марта в первом Бучанском саммите приняли участие представители почти пятидесяти стран.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что создание специального трибунала за преступление агрессии России против Украины должно быть создано путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Темы: ЗеленскийтрибуналРосcиявойна
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