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Резніков просить ЄС постачати Україні 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць – FT

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 01:55
Олексій Резніков, фото: пресслужба Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся у листі до країн-членів ЄС з проханням постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Джерело: Financial Times із посиланням на лист Резніков

Деталі: Видання пише, що Україна звернулася до ЄС із проханням надсилати Києву 250 000 артилерійських снарядів на місяць, щоб зменшити гострий дефіцит, який обмежує її просування на полі бою.

У листі до своїх колег країн-членів ЄС Резніков пише, що ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати, через брак поставок.

Він зазначає, що артилерія відіграє "вирішальну роль у знищенні військової потужності противника". За його словами, в середньому Україна випускала 110 000 снарядів калібру 155 мм на місяць - це чверть від тієї кількості, яку використовувала Росія.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць, – повідомив Резніков, маючи на увазі потужність артилерійських систем, доступних Україні.

"За нашими оцінками, для успішного виконання завдань на полі бою мінімальна потреба становить не менше 60 відсотків від повного боєкомплекту, або 356 400 снарядів на місяць", – додав міністр.

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Цей запит значно перевищує допомогу, яку ЄС обговорює, що підкреслює масштабність завдання, яке стоїть перед Києвом, оскільки війна з Росією триває вже другий рік.

Нагадаємо: Майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

План, про який раніше повідомляли ЗМІ та який було обговорено в четвер постійними представниками держав ЄС у Брюсселі, передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь.

Теми: РезніковЄСзброя
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