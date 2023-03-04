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Резніков просить ЄС постачати Україні 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць – FT

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 00:55
Резніков просить ЄС постачати Україні 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць – FT
Олексій Резніков, фото: пресслужба Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся у листі до країн-членів ЄС з проханням постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Джерело: Financial Times із посиланням на лист Резніков

Деталі: Видання пише, що Україна звернулася до ЄС із проханням надсилати Києву 250 000 артилерійських снарядів на місяць, щоб зменшити гострий дефіцит, який обмежує її просування на полі бою.

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У листі до своїх колег країн-членів ЄС Резніков пише, що ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати, через брак поставок.

Він зазначає, що артилерія відіграє "вирішальну роль у знищенні військової потужності противника". За його словами, в середньому Україна випускала 110 000 снарядів калібру 155 мм на місяць - це чверть від тієї кількості, яку використовувала Росія.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць, – повідомив Резніков, маючи на увазі потужність артилерійських систем, доступних Україні.

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"За нашими оцінками, для успішного виконання завдань на полі бою мінімальна потреба становить не менше 60 відсотків від повного боєкомплекту, або 356 400 снарядів на місяць", – додав міністр.

Цей запит значно перевищує допомогу, яку ЄС обговорює, що підкреслює масштабність завдання, яке стоїть перед Києвом, оскільки війна з Росією триває вже другий рік.

Нагадаємо: Майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами, які можуть бути передані протягом кількох тижнів.

План, про який раніше повідомляли ЗМІ та який було обговорено в четвер постійними представниками держав ЄС у Брюсселі, передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь.

Теми: РезніковЄСзброя
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