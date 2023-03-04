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Байден збирає команду і може оголосити старт передвиборчої кампанії у квітні – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 05:18
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден збирає команду і готується оголосити старт передвиборчої кампанії у квітні.

Джерело: Reuters

Деталі: Команда президента США Джо Байдена намагається залучити провідних союзників демократів і навіть деяких людей, які колись розглядалися як потенційні суперники.

Національний комітет Демократичної партії створить "національну консультативну раду", до складу якої увійдуть, відомі своїми амбіціями на вищі посади, але залишилися "на узбіччі" після того, як демократи зберегли більшість на проміжних виборах у 2022 році.

Видання зазначає, що робота над залученням відомих спікерів, які вступають у передвиборчі перегони, свідчить про те, що Байден наближається до офіційного оголошення про повторне висування на пост президента.

Це оголошення, за даними Reuters, очікується у квітні, хоча дата може зміститися.

"Національна консультативна рада" використовуватиметься для демонстрації єдності партії, яка підтримує свого кандидата на пост президента, для проведення агітаційних виступів та інтерв'ю на телебаченні від імені партії і кандидата.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Байден більше не здається абсолютно впевненим у тому, що вдруге балотуватиметься у президенти США, через що Демократична партія, його головні помічники і потенційні кандидати не впевнені щодо 2024-го року і тихо обмірковують план "Б".

Також він заявляв, що має намір балотуватися на другий термін у 2024 році, але ще не прийняв "твердого рішення".

Теми: БайденСШАвибори
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