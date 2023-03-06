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Уночі Росія запустила по Україні 15 "Шахедів", 13 з них збили

Ірина БалачукПонеділок, 6 березня 2023, 07:36
Уночі Росія запустила по Україні 15 Шахедів, 13 з них збили
Робота ППО. Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні сили збили 13 з 15 дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни запустили по Україні уночі 6 березня.

Джерело: речник повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі національного марафону новин

Пряма мова Ігната: "Було запущено дрони з північного напрямку. Це були дрони-камікадзе типу "Шахед-136" іранського виробництва. Було 15 запущено і 13 з них знищено протиповітряною обороно, різними вогневими засобами".

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Деталі: Ігнат назвав такий результат роботи повітряників "доволі непоганим".

Він закликав мешканців України не ігнорувати повітряні тривоги.  

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Теми: УкраїнабезпілотникиППО
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