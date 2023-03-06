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Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса

Альона Мазуренко Понеділок, 6 березня 2023, 12:04
Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса
Семен Кривонос

Під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Джерело: позачергове засідання уряду

Деталі: 6 березня Кабмін зібрався позачергово для розгляду лише одного питання - призначення директора НАБУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль рекомендував призначити Кривоноса – уряд підтримав.

Прем'єр закликав Кривоноса призначити заступниками 2 його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу, – Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Шмигаль назвав конкурс щодо обрання голови НАБУ "прозорим" і нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема, за участі міжнародних партнерів.

Пряма мова Шмигаля: "Тепер Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ".

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Що було раніше: У розслідуванні "Схем" Кривоноса – пов'язували із чинним заступником голови ОП Олексієм Кулебою.

Коли Кулеба працював у КМДА, дружина Кривоноса – працювала разом з ним.

Кривонос зазначив, що знає Кулебу 8 років, але його нічого не пов’язує з ним професійно.

Кривонос – голова Державної інспекції архітектури та містобудування України – інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво.

У нього є історія, пов’язана з хабарем, яку розслідувала СБУ.

Так, у 2014 році голова однієї з сільрад Обухівського району Київщини, начебто вступивши у злочинну змову, в тому числі, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції (Кривоносом - ред.), вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки – у розмірі 120 тисяч доларів.

Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась, а в Офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

У 2016 році Кривонос уже перемагав у конкурсі на директора Одеського територіального управління НАБУ, але відмовився обіймати цю посаду. 

На той час журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення у декларацію Кривоноса квартири – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.

При зарплаті держслужбовців йому з дружиною Галиною вдалось купити кілька земельних ділянок та приватний будинок, а також, він приховав квартиру у Києві. Журналісти оцінили її у 3 мільйони гривень.

Кривонос з дружиною володіють або мають право безоплатного користування 17-ма земельними ділянками. Останню він отримав у право на користування у вересні 2022 року.

У період з 2017 по 2018 роки він був членом політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Нагадаємо:

  • Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. 

Знати більше: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь

Теми: НАБУКабінет міністрів
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