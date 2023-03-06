Мобілізаційний план не завершений – Резніков

Мобілізаційний план, що діє з моменту оголошення воєнного стану в Україні, ще не завершений.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Ліга.net

Пряма мова: "Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений.

Реклама:

У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців.

Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія (Дейнеги новопризначеному заступнику міністра оборони ред.).

Нагадаємо: Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.