В НГУ пояснили цілі мобілізації та "Гвардії наступу": потрібні резерви й підкріплення

Планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

Джерело: речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Говорячи про мобілізацію (яка триває планово з часу повномасштабного вторгнення –ред.), ми кажемо, що має збільшуватись в першу чергу і чисельність Збройних сил, НГУ, інших військових формувань. Тим більше, ми бачимо, яка ситуація зараз на лінії фронту, які завдання у нас мають бути. Ми не повинні забувати, що маємо створювати резерви, є також військовослужбовці, які знаходяться на лінії фронту вже місяцями, і мають бути замінені.

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Тому і мобілізація і комплектування цих штурмових бригад виконують одну задачу – спрямовану на безпеку країни, на нашу перемогу".

Деталі: Окрім того, що ворог не полишає намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, він активізувався також на Лиманському та Куп'янському напрямках (за словами Музичука, лише минулої доби 40 населених пунктів потрапили в зону вогневого впливу там).

Зростаючі втрати окупантів свідчать, що ворог активно використовує передусім живу силу, перекидає резерви та підрозділи з інших напрямків. Сили ж оборони України мужньо відбивають спроби штурму та напади, однак також потребують посилення і ротації, аби забезпечити виконання завдань по лінії фронту й на кордоні.

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Стосовно формування штурмових бригад МВС "Гвардії наступу", Музичук відзначив досить високу активність подання заявок на вступ: з 2 лютого було подано вже понад 9 тисяч анкет. Більша частина з них – на вступ до лав добровольчих підрозділів саме Нацгвардії.

Полковник наголосив, що добровольчі підрозділи НГУ та інших військових формувань ще з 2014 року відважно проявили себе, мали переможні бої, спецоперації, стали частиною героїчної історії.

8 добровольчих штурмових бригад МВС, які будуть створюватися, також будуть відповідним чином підготовлені, укомплектовані вмотивованими бійцями, їхнє ядро будуть складати військовослужбовці, що мають бойовий досвід.

Всі добровольці мають пройти подальші етапи: психологічне тестування, медичний огляд, здачу заліків із фізичної підготовки.

На уточнююче запитання Музичук зазначив, що серед кандидатів, які подаються, є і жінки, середній вік кандидатів – 33 роки, наймолодшим із них - 18 років, є також люди віком старше 60, які тим не менше подають заявку, бо зазначають, що мають досвід проходження служби військових формуваннях, правоохоронних органах, або ж виконували завдання в АТО чи ООС в попередні роки.

Що передувало: 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно.

Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.