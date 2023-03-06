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На засіданні Ставки Зеленський поставив Залужному і Сирському питання щодо Бахмута

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 березня 2023, 12:55
На засіданні Ставки Зеленський поставив Залужному і Сирському питання щодо Бахмута
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у понеділок 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли главі держави про ситуацію на основних напрямках фронту.

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Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті.

Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.

Згідно з повідомленням ОП, вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.

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Крім того, на засіданні Ставки розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Нагадаємо: Видання "Bild" з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва стверджує, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа 2022 року.

Мовляв, Залужний вже кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань.

Теми: БахмутЗеленськийвійна
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