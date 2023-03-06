Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій ЗСУ в Бахмуті – ЗМІ

Між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа минулого року.

Джерело: видання "Bild" з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва

Дослівно: "Залужний вже кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань".

Деталі: Наприкінці лютого, коментуючи ситуацію в Бахмуті, Зеленський називав "божевільним" тиск окупантів на бахмутському напрямку.

У той же час 3 березня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що ситація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.

Що було раніше:

5 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут.

6 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.