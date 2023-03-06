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Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій ЗСУ в Бахмуті – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 березня 2023, 13:36
Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій ЗСУ в Бахмуті – ЗМІ
Валерій Залужний, Володимир Зеленський, фото: ОП

Між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа минулого року.

Джерело: видання "Bild" з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва

Дослівно: "Залужний вже кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань".

Деталі: Наприкінці лютого, коментуючи ситуацію в Бахмуті, Зеленський називав "божевільним" тиск окупантів на бахмутському напрямку.

У той же час 3 березня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що ситація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.

Що було раніше:

  • 5 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут.
  • 6 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що  місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

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Теми: ЗеленськийЗалужнийвійнаБахмут
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