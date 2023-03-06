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Корупціонери мають боятися Бога, народу і НАБУ: новий глава бюро подякував за призначення

Альона Мазуренко Понеділок, 6 березня 2023, 13:24
Корупціонери мають боятися Бога, народу і НАБУ: новий глава бюро подякував за призначення
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Новообраний глава НАБУ Семен Кривонос подякував за призначення і запевнив, що буде відкритим для суспільства. У ЦПК повідомили, що Кривонос має зв'язки з колишнім бізнес-партнером нинішнього заступника глави ОП Олексія Кулеби Тимуром Ткаченком.

Джерело: Facebook-сторінки Кривоноса та глави ЦПК Віталія Шабуніна

Пряма мова Кривоноса: "Я вдячний конкурсній комісії за прозорий відкритий конкурс, прем’єр-міністру та Кабінету Міністрів України за таку велику довіру і призначення мене на посаду директора НАБУ...

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Основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин буде боятись Бога, народу України та НАБУ".

Деталі: Кривонос запевнив, що залишиться відкритим для суспільства, журналістів і міжнародних партнерів.

Він додав, що докладе зусиль для збереження незалежності та розбудови НАБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ЦПК повідомив, що Кривонос має зв'язки з колишнім бізнес-партнером нинішнього заступника глави ОП Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" (40884190) Тимуром Ткаченком.

Зокрема, в декларації за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса (Г. Польшинської) в Києві.

Також в деклараціях Кривоноса вказано, що з 1 січня 2018 року в нього в користуванні перебуває Audi Q5 2012 року випуску, власницею якого є дружина Тимура Ткаченка – Ганна Ткаченко.

В декларації за 2019 рік Кривонос уже не вказував власників машини.

Ткаченко і Кулеба донедавна керували департаментом благоустрою КМДА. Коли у 2021 році Кулеба був підвищений з посади очільника департаменту до заступника голови КМДА, підрозділ очолив перший зам. і експартнер Ткаченко.

За даними Bihus.info, департамент Кулеби був "єдиний, який обминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею". 

Нагадаємо:

  • 6 березня під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.
  • Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. 

Знати більше: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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