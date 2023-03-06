Корупціонери мають боятися Бога, народу і НАБУ: новий глава бюро подякував за призначення

Новообраний глава НАБУ Семен Кривонос подякував за призначення і запевнив, що буде відкритим для суспільства. У ЦПК повідомили, що Кривонос має зв'язки з колишнім бізнес-партнером нинішнього заступника глави ОП Олексія Кулеби Тимуром Ткаченком.

Джерело: Facebook-сторінки Кривоноса та глави ЦПК Віталія Шабуніна

Пряма мова Кривоноса: "Я вдячний конкурсній комісії за прозорий відкритий конкурс, прем’єр-міністру та Кабінету Міністрів України за таку велику довіру і призначення мене на посаду директора НАБУ...

Основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин буде боятись Бога, народу України та НАБУ".

Деталі: Кривонос запевнив, що залишиться відкритим для суспільства, журналістів і міжнародних партнерів.

Він додав, що докладе зусиль для збереження незалежності та розбудови НАБУ.

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Глава ЦПК повідомив, що Кривонос має зв'язки з колишнім бізнес-партнером нинішнього заступника глави ОП Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" (40884190) Тимуром Ткаченком.

Зокрема, в декларації за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса (Г. Польшинської) в Києві.

Також в деклараціях Кривоноса вказано, що з 1 січня 2018 року в нього в користуванні перебуває Audi Q5 2012 року випуску, власницею якого є дружина Тимура Ткаченка – Ганна Ткаченко.

В декларації за 2019 рік Кривонос уже не вказував власників машини.

Ткаченко і Кулеба донедавна керували департаментом благоустрою КМДА. Коли у 2021 році Кулеба був підвищений з посади очільника департаменту до заступника голови КМДА, підрозділ очолив перший зам. і експартнер Ткаченко.

За даними Bihus.info, департамент Кулеби був "єдиний, який обминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та Офісу президента за контроль над столицею".

Нагадаємо:

6 березня під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу.

Знати більше: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь