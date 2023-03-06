Справу про загибель військового на кордоні з Білоруссю розслідує ДБР, тривають експертизи

Загибель 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на українсько-білоруському кордоні розслідує Державне бюро розслідувань.

Джерело: Бюро в коментарі УП

Деталі: Як уточнили УП в ДБР, яке наразі проводить відповідне розслідування, справа надійшла від поліції в кінці минулого тижня. Обставини загибелі військового ще встановлюються.

Дослівно: "Працівники ТУ ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил несення бойового чергування (ст 420 КК України). Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії".

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