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Справу про загибель військового на кордоні з Білоруссю розслідує ДБР, тривають експертизи

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 березня 2023, 15:39
Справу про загибель військового на кордоні з Білоруссю розслідує ДБР, тривають експертизи
КОЛАЖ "СУСПІЛЬНОГО"

Загибель 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на українсько-білоруському кордоні розслідує Державне бюро розслідувань.

Джерело: Бюро в коментарі УП

Деталі: Як уточнили УП в ДБР, яке наразі проводить відповідне розслідування, справа надійшла від поліції в кінці минулого тижня. Обставини загибелі військового ще встановлюються.

Дослівно: "Працівники ТУ ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні.  Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил несення бойового чергування (ст 420 КК України). Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії".

Передісторія: 

  • 27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, а обставини його смерті розслідуються.
  • Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого, але обставини цього не відомі. 
  • Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.
  • У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.
  • До "Української правди" звернулися родичі загиблого і повідомили, що підрозділ, в якому служив Панасюк, раптово перевели під Бахмут. У рідних виникли підозри, що це пов’язане з тим, що правду про обставини смерті солдата хочуть приховати. У ЗСУ на запит УП запевнили, що передислокація є плановою.

Теми: війнаДБР
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