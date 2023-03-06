Справу про загибель військового на кордоні з Білоруссю розслідує ДБР, тривають експертизи

Загибель 33-річного військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка на українсько-білоруському кордоні розслідує Державне бюро розслідувань.

Джерело: Бюро в коментарі УП

Деталі: Як уточнили УП в ДБР, яке наразі проводить відповідне розслідування, справа надійшла від поліції в кінці минулого тижня. Обставини загибелі військового ще встановлюються.

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Дослівно: "Працівники ТУ ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил несення бойового чергування (ст 420 КК України). Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії".

Передісторія:

27 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, а обставини його смерті розслідуються.

Повідомлялося, що військовий загинув на світанку 25 лютого, але обставини цього не відомі.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.

У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.

До "Української правди" звернулися родичі загиблого і повідомили, що підрозділ, в якому служив Панасюк, раптово перевели під Бахмут. У рідних виникли підозри, що це пов’язане з тим, що правду про обставини смерті солдата хочуть приховати. У ЗСУ на запит УП запевнили, що передислокація є плановою.