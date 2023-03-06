Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом

Протягом минулої доби російські війська біля 130 разів вдарили по позиціях українських бійців на Бахмутському напрямку.

Джерело: речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Деталі: Ведуча програми попросила Череватого прокоментувати слова командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, який днями повідомив, що бої за Бахмут "досягли найвищої напруженості".

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Речник східного угруповання пояснив, що ворог зараз кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи і максимально концентрує там артилерійський вогонь.

Пряма мова: "Зокрема, за цю добу (завдано - УП) біля 130 ударів різними артилерійськими системами - ствольними і реактивними системами залпового вогню – по наших позиціях на Бахмутському напрямку".

Більше деталей: Він уточнив, що обстріли велися в районі Залізнянського, Дубово-Василівки та Оріхово-Василівки.

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Що передувало: 5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.