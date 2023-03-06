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Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом

Євген КізіловПонеділок, 6 березня 2023, 19:11
Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом
фото зсу

Протягом минулої доби російські війська біля 130 разів вдарили по позиціях українських бійців на Бахмутському напрямку.

Джерело: речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Деталі: Ведуча програми попросила Череватого прокоментувати слова командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, який днями повідомив, що бої за Бахмут "досягли найвищої напруженості".

Речник східного угруповання пояснив, що ворог зараз кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи і максимально концентрує там артилерійський вогонь.

Пряма мова: "Зокрема, за цю добу (завдано - УП) біля 130 ударів різними артилерійськими системами - ствольними і реактивними системами залпового вогню – по наших позиціях на Бахмутському напрямку".

Більше деталей: Він уточнив, що обстріли велися в районі Залізнянського, Дубово-Василівки та Оріхово-Василівки.

Що передувало: 5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.

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Теми: Бахмутвійна
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