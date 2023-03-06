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Сирський побував у Бахмуті: Бої за місто досягли найвищої напруженості

Альона Мазуренко Понеділок, 6 березня 2023, 17:04
Сирський побував у Бахмуті: Бої за місто досягли найвищої напруженості
Сирський у Бахмуті 3 березня. Фото: Сухопутні війська

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли найвищого напруження.

Джерело: Military Media Center

Пряма мова: "Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста...

Наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів.

Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника".

Деталі: За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

Що було раніше: До того Сирський відвідував Бахмут 25 лютого та 3 березня. 

ВІДЕО ДНЯ

6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювали оборону Бахмута.

Сирський та командувач ЗСУ Валерій Залужний висловилися за продовження оборони та подальше посилення українських позицій у місті.

Нагадаємо: Видання "Bild" з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва стверджує, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа 2022 року.

Мовляв, Залужний вже кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань.

Теми: БахмутЗбройні силивійна
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