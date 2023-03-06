Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників Служби безпеки у двох областях.

Джерело: відповідні укази Зеленського на сайті президента

Деталі: Зокрема, звільнені начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носок, начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Олександр Провоторов.

Замість Носка вже призначено Олега Храмова.

Також Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого, а з посади начальника УСБУ в Сумській області — Едуарда Федорова.

На місце Федорова уже призначено іншу людину. Новим главою управління СБУ Сумщини став Олег Красношапка.

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