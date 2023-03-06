Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ
Понеділок, 6 березня 2023, 18:37
Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників Служби безпеки у двох областях.
Джерело: відповідні укази Зеленського на сайті президента
Деталі: Зокрема, звільнені начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носок, начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Олександр Провоторов.
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Замість Носка вже призначено Олега Храмова.
Також Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого, а з посади начальника УСБУ в Сумській області — Едуарда Федорова.
На місце Федорова уже призначено іншу людину. Новим главою управління СБУ Сумщини став Олег Красношапка.
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Що передувало:
- 7 лютого Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка.
- У липні 2022 року Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова.