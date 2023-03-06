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Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

Євген КізіловПонеділок, 6 березня 2023, 19:37
Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ
володимир зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників Служби безпеки у двох областях.

Джерело: відповідні укази Зеленського на сайті президента

Деталі: Зокрема, звільнені начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігор Носок, начальник департаменту господарського забезпечення СБУ Олександр Провоторов.

Замість Носка вже призначено Олега Храмова.

Також Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого, а з посади начальника УСБУ в Сумській області — Едуарда Федорова.

На місце Федорова уже призначено іншу людину. Новим главою управління СБУ Сумщини став Олег Красношапка.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 лютого Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка.
  • У липні 2022 року Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова.

Теми: СБУзвільненняЗеленський
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