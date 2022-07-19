Рада звільнила Баканова
Вівторок, 19 липня 2022, 12:13
Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним".
Деталі: За проголосували 265 депутатів. Железняк зазначає, що питання призначення нового голови СБУ на нинішнє засідання не виносили.
Як свідчить фото, голоси за дали 203 представники "Слуги народу", 11 "Батьківщини", двоє нардепів з "Платформи за життя та мир" (колишня ОПЗЖ), група "За майбутнє" - 12 осіб, 17 представників "Довіри", 11 - "Відновлення України" та 9 позафракційних. "Євросолідарність" не голосувала.
Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
- Водночас увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.
- Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.
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