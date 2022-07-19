Рада звільнила Баканова

Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним".

Деталі: За проголосували 265 депутатів. Железняк зазначає, що питання призначення нового голови СБУ на нинішнє засідання не виносили.

Як свідчить фото, голоси за дали 203 представники "Слуги народу", 11 "Батьківщини", двоє нардепів з "Платформи за життя та мир" (колишня ОПЗЖ), група "За майбутнє" - 12 осіб, 17 представників "Довіри", 11 - "Відновлення України" та 9 позафракційних. "Євросолідарність" не голосувала.

Передісторія:

17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Водночас увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.

Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.