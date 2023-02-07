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Рада призначила Малюка головою СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 лютого 2023, 11:14
Василь Малюк, фото СБУ

Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Джерело: УП, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Железняк зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324  депутатів.

Пофракційно: "Слуга народу" - 226

ЄС - 0

Батьківщина - 18

Платформа за життя та мир- 19

ВІДЕО ДНЯ

За майбутнє - 12

Голос - 0

Довіра - 15

Відновлення України - 17

Позафракційні - 17

На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв.

Передісторія:

  • Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого 2022 року - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського. 
  • 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
  • Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. 
  • УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. 
  • 18 липня 2022 року Малюк став т.в.о голови СБУ.

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Теми: СБУВерховна Рада
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