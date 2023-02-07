Рада призначила Малюка головою СБУ

Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Джерело: УП, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Железняк зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324 депутатів.

Пофракційно: "Слуга народу" - 226

ЄС - 0

Батьківщина - 18

Платформа за життя та мир- 19

ВІДЕО ДНЯ

За майбутнє - 12

Голос - 0

Довіра - 15

Відновлення України - 17

Позафракційні - 17

На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв.

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