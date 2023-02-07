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Рада призначила Малюка головою СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 лютого 2023, 10:14
Рада призначила Малюка головою СБУ
Василь Малюк, фото СБУ

Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Джерело: УП, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Железняк зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324  депутатів.

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На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв.

Передісторія:

  • Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого 2022 року - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського. 
  • 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
  • Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. 
  • УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. 
  • 18 липня 2022 року Малюк став т.в.о голови СБУ.

Теми: СБУВерховна Рада
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