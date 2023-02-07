Рада призначила Малюка головою СБУ
Вівторок, 7 лютого 2023, 11:14
Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.
Джерело: УП, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Железняк зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324 депутатів.
Пофракційно: "Слуга народу" - 226
ЄС - 0
Батьківщина - 18
Платформа за життя та мир- 19
ВІДЕО ДНЯ
За майбутнє - 12
Голос - 0
Довіра - 15
Відновлення України - 17
Позафракційні - 17
На голосуванні був присутній президент України.
За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв.
Передісторія:
- Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого 2022 року - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського.
- 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
- Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака.
- УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова.
- 18 липня 2022 року Малюк став т.в.о голови СБУ.